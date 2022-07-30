В Краснодарском крае 30 июля зафиксировали 265 новых случаев коронавируса
Общество
30.07.2022 12:08
За последние сутки в регионе COVID-19 выявили у 165 женщин и 100 мужчин, в том числе 22 ребенка. Самому младшему пациенту 2 месяца, а старшему – 85 лет.
Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 65 человек. В Сочи – 41, в Новороссийске – 26, в Анапе – 22. В Северском районе прибавилось 11 новых пациентов.
С начала пандемии в крае подтвердили 265 тыс. 691 случай коронавируса. С выздоровлением выписали 253 тыс. 265 человек. Скончались 10 тыс. 980 пациентов.
На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 1 тыс. 891 человек. В стационарах лечатся 150 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО пациентов нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: Минздрав напомнил о предосенней вакцинации перед возможным всплеском COVID-19.
Популярные новости
- В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ