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В Краснодарском крае 30 июля зафиксировали 265 новых случаев коронавируса

Общество
30.07.2022 12:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-30-iyulya-zafiksiroval-265-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 30 июля зафиксировали 265 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние сутки в регионе COVID-19 выявили у 165 женщин и 100 мужчин, в том числе 22 ребенка. Самому младшему пациенту 2 месяца, а старшему – 85 лет.

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 65 человек. В Сочи – 41, в Новороссийске – 26, в Анапе – 22. В Северском районе прибавилось 11 новых пациентов.

С начала пандемии в крае подтвердили 265 тыс. 691 случай коронавируса. С выздоровлением выписали 253 тыс. 265 человек. Скончались 10 тыс. 980 пациентов.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 1 тыс. 891 человек. В стационарах лечатся 150 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО пациентов нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: Минздрав напомнил о предосенней вакцинации перед возможным всплеском COVID-19.

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