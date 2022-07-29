Минздрав напомнил о предосенней вакцинации перед возможным всплеском COVID-19

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Врачи посоветовали укрепить иммунитет и выпустили памятки с информацией о прививках.

Так, пройти вакцинацию против коронавируса рекомендуют тем, кто не делал прививку последние полгода. В первую очередь это касается людей старше 60 лет. Их организм особенно восприимчив к опасной инфекции, поэтому стоит ввести двухкомпонентную вакцину.

Кроме того, привиться следует тем, кто часто путешествует и много контактирует с большим количеством людей. Можно выбрать любой из зарегистрированных в России препаратов. Наиболее эффективными признаны «Спутник V» и его версии «Лайт» и «М».

Сейчас в Краснодарском крае наблюдается рост зараженных COVID-19. За сутки в регионе выявили 238 заболевших.

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