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В Краснодарском крае 30 августа ожидается дождь с грозой и туман

Общество
29.08.2022 15:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-30-avgusta-ozhidaetsya-dozhd-s-grozoj-i-tuman
В Краснодарском крае 30 августа ожидается дождь с грозой и туман
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, 30 августа на Кубани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер 4-9 м/с с порывами до 11-13 м/с.

Ночью и утром в отдельных районах края будет туман. Температура воздуха прогреется до 31…36°С.

Кроме того, до конца суток 29 августа на Кубани действует штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Также до конца суток 30 августа в регионе действует предупреждение по высокой пожароопасности. В западной половине Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В большинстве муниципалитетов региона, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, ожидается пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: утром 29 августа после ливня на улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника.

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