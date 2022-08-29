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На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

Общество
29.08.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ulitsy-krasnodara-vyshla-vodootkachivayushhaya-tehnika
На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре 29 августа с утра идет дождь. Синоптики прогнозируют, что он продолжится в течение суток. На улицах краевой столицы дежурит водооткачивающая техника.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, спецтехника при необходимости готова оперативно начать ликвидацию локальных подтоплений.

Обстановку круглосуточно контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

При возникновении ЧС горожанам рекомендуют обращаться по телефону 8 (861)214-33-36. Также можно воспользоваться Единым номером вызова экстренных оперативных служб — 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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