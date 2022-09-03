В Краснодарском крае 3 сентября выявили 2 тыс. 92 новых случая заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани выписали из больниц 1 тыс. 811 человек. Два человека скончались, 137 — госпитализировали с коронавирусом.

В целом по России на 3 сентября за сутки выявили 51 тыс. 699 новых случаев. Выздоровели 38 тыс. 380 пациентов с коронавирусом. Умерли 92 человека. Еще 3 тыс. 849 человек в стране госпитализировали с COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В Краснодарском крае положительный тест за сутки получили 1 тыс. 336 женщин и 756 мужчин. Возраст пациентов — от 1 месяца до 93 лет.

Больше всего заболевших снова в Краснодаре — 772 человека. В Сочи — 194, в Новороссийске — 112, в Анапе — 107, в Туапсинском районе — 79, Ейском — 69. Еще выявили 66 случаев в Армавире, в Динском районе — 59, в Павловском — 54. В Горячем Ключе 42 инфицированных за сутки, в Крымском районе — 41, в Геленджике — 40, в Тихорецком — 39, в Кавказском — 36, в Славянском — 33, в Красноармейском — 29, в Тимашевском — 28, в Кореновском и Тбилисском по — 25, в Калининском — 21, в Апшеронском — 20. В других муниципалитетах суточный прирост составил менее 20 случаев.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе равен 5268, сообщает краевой оперативный штаб.

В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас 10 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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