Эксперт: смертность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз
Общество
30.08.2022 16:48
Показатель находится на уровне 0,33%. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — сказал эксперт.
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 млн. Более половины всех случаев ковида приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Корею и Италию, сообщает ТАСС.
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