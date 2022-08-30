Эксперт: смертность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Показатель находится на уровне 0,33%. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — сказал эксперт.

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 млн. Более половины всех случаев ковида приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Корею и Италию, сообщает ТАСС.

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