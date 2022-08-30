Роспотребнадзор: дети чаще стали болеть коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

При этом специалисты отмечают, что протекает COVID-19 у детей бессимптомно или как ОРВИ.

Кроме того, при «омикроне» не отмечается случаев мультивоспалительного синдрома, который ранее был частым осложнением, заявил академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме», — сказал Горелов.

Академик уточнил, что на долю детей в 2020–2021 годах приходилось около 10–11% от всех заболевших COVID-19, сейчас эта доля — 18%. При этом постковидный синдром встречается у 30% детей, перенесших коронавирус. Чаще всего встречаются жалобы на слабость, рассеянность внимания, разбитость и туман в голове, сообщает РИА «Новости».

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