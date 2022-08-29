В Краснодаре все школы обеспечили антисептиками и тепловизорами
Вопросы вакцинации и меры безопасности, принимаемые в школах, обсудили на аппаратном совещании в мэрии.
«Резкий скачок заболеваемости ковидом зафиксирован в Краснодаре. Необходимо обратить на это особое внимание. Проработать все меры по усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий во всех школах, учреждениях дополнительного образования. Проверить их на предмет соблюдения мер, которые предусмотрены предписанием Роспотребнадзора», — сказал и. о. главы города Максим Слюсарев.
В школах Краснодара установлены тепловизоры. С их помощью можно своевременно выявить заболевших учеников и педагогов и предотвратить распространении инфекции. Также образовательные учреждения обеспечены антисептики, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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