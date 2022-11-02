В Краснодарском крае 3 ноября ожидаются дожди с грозами и мокрым снегом

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Синоптики прогнозируют на Кубани переменную облачность, местами дождь, в предгорьях и горах с мокрым снегом.

В отдельных районах Краснодарского края утром и днем пройдут сильные дожди с грозами.

Днем воздух прогреется до +10…+15 °С, ночью столбики термометров опустятся до +5…+10 °С, в предгорных районах +1…+6 °С. В горах температура воздуха ночью составит +3…-2 °С, днем +3…+8 °С. Ветер южный, с переходом на северо-западный 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура воздуха ночью +8… 13 °С, днем +13…+18 °С. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 6–11 м/с, местами порывы 12–17 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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