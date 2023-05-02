В Краснодарском крае 3 мая потеплеет до +20 С°

По прогнозу синоптиков, на территорию Кубани на смену ненастным циклонам пришел антициклон. Уже с 3 мая в регионе начнет улучшаться погода, снизится интенсивность осадков и прекратит действовать штормовое предупреждение.

В среду в Краснодарском крае днем потеплеет до +15…20 С°, а ночью похолодает до +3…8 С°. На Черноморском побережье днем +14…19 С°, ночью: в Туапсинском районе +4…9 С°, в Анапе, Новороссийске и Геленджике — +7…12 С°. В горах днем +10…15 С°, ночью 0…+5 С°.

Ночью и утром местами будет туман. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

В Краснодаре 3 мая ожидается переменная облачность. Ночью пройдет дождь. Утром у водоемов и в низинах будет туман. Воздух днем прогреется до +18…20 С°, а ночью опустится до +6…8 С°. Ветер северный 4-9 м/с.

В ближайшие дни на Кубани ожидается повышение температуры воздуха до +25 С°, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: в ожидании воды: в мэрии обсудили подготовку к весенним паводкам в Краснодаре. Глава краевого центра подчеркнул важность постоянного наблюдения за паводковой ситуацией.