В Краснодарском крае 3 марта зафиксировали 314 новых случаев COVID-19

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 191 женщины и 123 мужчин в возрасте до 91 года. Среди заболевших 45 детей, самому младшему — меньше месяца.

Положительные результаты на COVID-19 в Краснодаре получили 122 человека. В Красноармейском районе коронавирус выявили у 23 жителей, в Новороссийске — у 20. За сутки в Сочи зафиксировали 18 случаев заболевания, в Армавире — 14. По 12 новых пациентов прибавилось в Кореновском и Северском районах. В Каневском районе и Горячем Ключе — по девять. Восемь человек заболели в Тбилисском районе. В Белоглинском и Павловском районах — по семь. По шесть случаев коронавируса выявили в Кавказском и Приморско-Ахтарском районах. Пять жителей получили положительные тесты в Геленджике. В Анапе, Гулькевичском, Калининском, Тихорецком и Новопокровском — по четыре новых случая COVID-19.

По три случая коронавируса подтвердили в Выселковском, Динском, Крымском и Кущевском районах. В Новокубанском, Отрадненском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах— по два заболевших. В Апшеронском, Ленинградском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Успенском районах — по одному новому случаю.

По данным краевого минздрава, в больницы региона с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 89 тыс. 325 человек. Всего с начала пандемии на Кубани выявили 350 тыс. 365 случаев коронавируса. Выздоровели 337 тыс. 616 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 155. Амбулаторное лечение продолжают 1 тыс. 327 человек с COVID-19. В стационарах находятся 267 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 2 марта выявили 277 новых случаев заболевания COVID-19.