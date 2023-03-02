В Краснодарском крае 2 марта выявили 277 новых случаев заболевания COVID-19

В России за сутки выявили 14 тыс. 96 новых случаев COVID-19, скончались 39 пациентов, выздоровели — 13 тыс. 937.

В Краснодарском крае заболели 277 человек. Среди них 137 женщин и 104 мужчины, в том числе 31 ребенок. Самому младшему пациенту 5 месяцев, старшему — 87 лет.

В Краснодаре выявили 134 случая. В Каневском районе 21 заболевший, в Сочи — 12. В Новороссийске и Северском районе заразились по 11 человек, в Кавказском и Тимашевском районах — по 8. В остальных районах выявили семь и менее случаев заражения или не выявили совсем.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 350 тыс. 51 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 337 тыс. 393 человека. Скончались за все время 11 тыс. 154 человека.

На стационарном лечении находятся 283 пациента, на дому лечатся 1 тыс. 221 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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