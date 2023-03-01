В Краснодарском крае 1 марта выявили 271 случай заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявили 13 тыс. 438 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 16 тыс. 557 пациентов, скончались 37 человек.

На Кубани выявили 271 новый случай заболевания коронавирусом. Среди заболевших 22 ребенка. Больше всего заразившихся в Краснодаре — 116. В Сочи заболели 19 человек, в Армавире — 16, в Ейском районе — 10, в Геленджике — 9. В остальных муниципалитетах выявили менее девяти случаев.

Всего с начала пандемии в крае подтвердили 349 тыс. 774 случая, выздоровели 337 тыс. 231 человека. Погибли 11 тыс. 153 человека. В стационарах лечатся 268 человек, на дому — 1 тыс. 122 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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