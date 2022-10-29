В Краснодарском крае 29 октября выявили 138 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние сутки в России заболели 7 тыс. 107 человек, госпитализировано 1 тыс. 330 заболевших. Выздоровели 11 тыс. 527 пациентов, скончались 79.

В Краснодарском крае за сутки заболели 138 человек, больше всего в Краснодаре — 44. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев заболевания или не выявили совсем.

За время пандемии в регионе выявили 339 тыс. 785 случаев заболевания коронавирусом. Показатель на 100 тыс. населения — 5978. За все время выздоровели 327 тыс. 725 человек, за последние сутки — 168. Умерли 11 тыс. 90 человек, за последние сутки скончался один пациент.

В стационарах лечатся 115 заболевших, на дому — 855. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются трое пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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