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В Краснодарском крае 28 октября выявили 141 случай заболевания коронавирусом

Общество
28.10.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-28-oktyabrya-vyyavili-141-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 28 октября выявили 141 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 7 тыс. 606 новых случаев COVID-19. Выздоровели 11 тыс. 685 пациентов. Скончались 78 человек. Госпитализировали 1 тыс. 268 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 141 человека — 74 мужчин и 67 женщин в возрасте от 2 месяцев до 94 лет. Выздоровели 202 пациента. Умерли два человека. Госпитализировали 17 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 48 человек. В Динском районе 9 заболевших, в Приморско-Ахтарском районе — 8, в Гулькевичском и Северском районах — по 7, в Новороссийске — 5. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 5 заболевших коронавирусом.

В ковидных госпиталях Кубани находятся 103 пациента. Из них четверо в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 1 тыс. 280 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 27 октября зафиксировали 132 новых случая COVID-19.

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