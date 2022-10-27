В Краснодарском крае 27 октября зафиксировали 132 новых случая COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 81 женщины и 51 мужчины в возрасте до 97 лет. Среди заболевших восемь детей. Самому младшему — два месяца.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 56 жителей. В Тихорецком районе за сутки коронавирус выявили у восьми человек, в Каневском — у семи. По шесть новых случаев зафиксировали в Абинском и Приморско-Ахтарском районах. В Новороссийске, Тимашевском и Успенском районах — по пять новых пациентов. Четыре положительных результата получили в Славянском районе. В Анапе и Брюховецком районе — по три. По два новых случая выявили в Геленджике, Сочи, Выселковском, Гулькевичском, Кущевском районах. В Белореченском, Ейском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Павловском, Северском, Староминском, Тбилисском — по одному новому случаю заболевания.

За весь период пандемии в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 55 тыс. 334 человека. В том числе 43 тыс. 949 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 5 тыс. 973.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 327 тыс. 355 жителей. В том числе за последние сутки — 167. Летальных исходов — 11 тыс. 87. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять пациентов. Всего на Кубани зафиксировали 339 тыс. 506 случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с подозрением на COVID-19 остаются 105 человек. У 103 из них диагноз лабораторно подтвержден. Амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжают 1 тыс. 311 человек. На дому — 961 пациент с коронавирусом. В лабораториях края провели 7 млн 475 тыс. 877 исследований, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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