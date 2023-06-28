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В Краснодарском крае 29 июня ожидаются ливни с градом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-29-iyunya-ozhidayutsya-livni-s-gradom
В Краснодарском крае 29 июня ожидаются ливни с градом
Фото пресс-службы администрации Сочи

МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, днем 29 июня, а также 30 июня и 1 июля местами в крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 м/с.

На реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Туапсинском районах, а также в Геленджике ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: 112, 01 (с городского) и 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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