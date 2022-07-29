В Краснодарском крае 29 июля выявили 238 случаев заражения коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди заболевших 148 женщин и 90 мужчин, из них 13 — дети. Самому младшему заразившемуся 1 год, а старшему — 84.

В Краснодаре зафиксировали 76 случаев коронавируса, в Новороссийске — 33, в Сочи — 25, в Анапе — 22, в Горячем Ключе — 9. По восемь заболевших в Крымском и Тбилисском районах, по шесть — в Калининском и Павловском. В Северском районе выявили пять инфицированных, в Гулькевичском — четыре. В Выселковском, Темрюкском, Ейском и Туапсинском районах по три положительных теста COVID-19 , в Брюховецком, Динском, Кавказском, Красноармейском, Мостовском, Новокубанском и Староминском — по два. По одному новому заболевшему в Армавире, Абинском, Апшеронском, Крыловском, Кущевском, Новопокровском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах.

На 29 июля в лабораториях Краснодарского края провели 7 млн 153 тыс. 446 исследований. С подозрением на коронавирус в больницы обратились 966 тыс. 907 жителей.

С начала пандемии в крае выявили 265 тыс. 426 случаев ковида. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 4 тыс. 670. Выписали с выздоровлением 253 тыс. 126 человек. Не удалось спасти за весь период 10 тыс. 979 пациентов.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 1 тыс. 699 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 1 тыс. 174 жителя. В стационарах лечатся 147 человек. На ИВЛ пациентов нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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