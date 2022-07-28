В Краснодарском крае 28 июля зафиксировали 211 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Коронавирусная инфекция 28 июля подтвердилась у 83 мужчин и 128 женщин. Среди заболевших — 22 ребенка. Самому младшему пациенту 5 месяцев, самому старшему — 90 лет. Умерших от COVID-19 за минувшие сутки нет.

Положительные тесты в Краснодаре коронавирус получили 99 жителей. По 14 новых случаев выявили в Сочи и Новороссийске. В Кавказском районе 10 заболевших, в Северском — 9. Восемь пациентов прибавилось в Туапсинском районе, семь — в Анапе. По пять инфицированных — в Геленджике, Белоглинском и Усть-Лабинском районах. В Тимашевском районе COVID-19 подтвердился у четырех жителей.

По три новых случая в Ейском, Калининском и Павловском районах. В Армавире, Кореновском, Кущевском, Славянском и Темрюкском районах — по два. По одному положительному тесту получили в Абинском, Выселковском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Лабинском районах. А также в Новокубанском, Новопокровском, Тбилисском, Тихорецком районах и Горячем Ключе.

На Кубани с начала пандемии отмечено 265 тыс. 188 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4 тыс. 666. С выздоровлением за весь период выписали 253 тыс. 14 жителей. В том числе за последние сутки — 98. Летальных исходов — 10 тыс. 977.

На дому с подозрением на COVID-19 лечится 1 тыс. 542 человека. Из них 1 тыс. 49 с подтвержденным диагнозом. В стационарах продолжают лечение 149 пациентов. У 148 из них COVID-19 лабораторно подтвержден.

По данным краевого минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ находится один человек. В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 966 тыс. 472 человека.

В лабораториях провели 7 млн 150 тыс. 521 исследование. В том числе 3 тыс. 2 — за последние сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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