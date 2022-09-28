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В Краснодарском крае 28 сентября выявили 942 случая заболевания коронавирусом

Общество
28.09.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-28-sentyabrya-vyyavili-942-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 28 сентября выявили 942 случая заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 40 тыс. 17 новых случаев COVID-19. Выздоровели 61 тыс. 515 пациентов. Скончались 111 человек. Госпитализировали 3,3 тыс. человек.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 942 человек — 569 женщин и 373 мужчин в возрасте от 3 месяцев до 91 года. Выздоровели 1 тыс. 834 пациента. Скончались два человека. Госпитализировали 84 пациента.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 в регионе сдали в медучреждениях Краснодара — 327, Каневского района — 47 и Динского района — 44. В Сочи 41 заболевший, в Тбилисском районе — 34, в Белореченском районе — 33. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки менее 30 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях края находятся 642 пациента. Из них 13 в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 7 тыс. 182 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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