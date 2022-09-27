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В Краснодарском крае 27 сентября подтвердили 588 новых случаев коронавируса

Общество
27.09.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-27-sentyabrya-podtverdili-588-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 27 сентября подтвердили 588 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки в регионе COVID-19 выявили у 322 женщин и 266 мужчин. В числе инфицированных — 59 детей. Самому старшему из заболевших — 92 года, самому младшему — 3 месяца.

В Краснодаре коронавирус за сутки подтвердился у 256 жителей. В Тимашевском районе положительные тесты получил 31 житель, в Армавире — 30, в Сочи — 26, в Динском районе — 21.

В Тбилисском районе заболели 19 человек. По 16 новых случаев заболевания выявили в Кавказском районе и в Новороссийске. По 15 инфицированных прибавилось в Красноармейском и Приморско-Ахтарском районах. В Кореновском районе коронавирус подтвердился у 13 жителей, в Калининском — у 11, в Мостовском — у 12. Восемь новых случаев зафиксировали в Анапе. По семь заболевших — в Белоглинском, Новокубанском, Ейском, Тихорецком, Северском и Новопокровском районах. В Брюховецком районе COVID-19 подтвердился у шести человек. В других муниципалитетах за сутки выявили менее пяти случаев.

В больницы края за весь период пандемии с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 42 тыс. 836 человек. В том числе 43 тыс. 570 детей.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 800.

По данным минздрава региона, за весь период выздоровели 311 тыс. 78 человек. За последние сутки — 1 тыс. 150. Летальных исходов — 11 тыс. 35. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 13 пациентов. Всего за все время пандемии на Кубани подтвердили 329 тыс. 667 случаев коронавируса. В стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию остаются 656 человек. У 620 из них COVID-19 лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 8 тыс. 32 жителей. Из них 6 тыс. 934 пациента с подтвержденным диагнозом — на дому.

В лабораториях края провели 7 млн 396 тыс. 303 исследование, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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