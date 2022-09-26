В Краснодарском крае 26 сентября выявили 396 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 259 женщин и 137 мужчин в возрасте до 92 лет. Среди инфицированных — 36 детей. Самому младшему — один месяц.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 227 человек, в Тимашевском районе — 26, в Армавире — 21. В Сочи коронавирус подтвердился у 18 жителей. За сутки в Калининском районе COVID-19 выявили у 16 человек. В Тбилисском районе прибавилось 15 новых пациентов, в Успенском — 13. По девять инфицированных выявили в Новороссийске и Курганинском районе. В Красноармейском и Мостовском районах — по семь жителей. Пять новых случаев зафиксировали в Анапе. По четыре — в Белоглинском, Ейском, Новопокровском районах. В Лабинском и Ленинградском муниципалитетах — по три положительных результата. По одному новому случаю подтвердили в Геленджике, Крымском, Кущевском, Новокубанском и Славянском районах.

За время пандемии на Кубани в больницы с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 41 тыс. 787 человек. В их числе 43 тыс. 511 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 5 тыс. 790.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 309 тыс. 928 человек. В том числе за последние сутки — 414. Летальных исходов — 11 тыс. 35. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 13 пациентов.

Всего в Краснодарском крае подтвердили 329 тыс. 79 случаев коронавируса. В стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию продолжают лечение 741 человек. У 696 из них диагноз лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остаются 8 тыс. 697 жителей. В том числе 7 тыс. 420 человек с COVID-19 — на дому. В лабораториях края провели 7 млн 394 тыс. 381 исследование, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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