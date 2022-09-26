Роспотребнадзор: небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России удалось преодолеть
Общество
26.09.2022 11:33
В России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом на международном симпозиуме Yersinia заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов и сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ», — сообщила Попова.
Она подчеркнула, что сейчас в РФ удается сохранить и здоровье, и эпидемиологическое благополучие населения, и ритм экономической и социальной жизни, сообщает РИА «Новости».
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