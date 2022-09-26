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Роспотребнадзор: небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России удалось преодолеть

Общество
26.09.2022 11:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-nebolshoj-podem-zabolevaemosti-covid-19-v-rossii-udalos-preodolet
Роспотребнадзор: небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в России удалось преодолеть
Фото pexels.com

В России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом на международном симпозиуме Yersinia заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов и сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ», — сообщила Попова.

Она подчеркнула, что сейчас в РФ удается сохранить и здоровье, и эпидемиологическое благополучие населения, и ритм экономической и социальной жизни, сообщает РИА «Новости».

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