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В Краснодарском крае 28 ноября зафиксировали 64 новых случая коронавируса

Общество
28.11.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-28-noyabrya-zafiksirovali-64-novyh-sluchaya-koronavirusa
В Краснодарском крае 28 ноября зафиксировали 64 новых случая коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 37 женщин и 27 мужчин в возрасте до 88 лет. Среди заболевших трое детей. Самому младшему — четыре месяца.

Положительные тесты в Краснодаре получили 20 жителей. В Сочи коронавирус подтвердился у 14 человек, в Новороссийске — у семи. Четыре новых случая выявили в Ленинградском районе. По три пациента с COVID-19 прибавилось в Армавире, Динском и Отрадненском районе. Два новых случая заболевания зафиксировали в Темрюкском районе. В Апшеронском, Каневском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Северском, Тимашевском, Усть-Лабинском районах — по одному заболевшему за сутки.

В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 1 млн 60 тыс. 398 человек. В их числе 44 тыс. 212 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 6 тыс. 18. По данным краевого минздрава, с начала пандемии на Кубани выздоровели 330 тыс. 347 человек. В том числе за последние сутки — 64. Летальных исходов — 11 тыс. 114 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются пять пациентов.

За весь период в Краснодарском крае зафиксировали 342 тыс. 58 случаев коронавируса. В стационарах с подозрением на COVID-19 лечатся 128 человек. У 119 из них диагноз лабораторно подтвержден. Амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжают 809 человек. Из них 478 пациентов с коронавирусом лечатся на дому. В лабораториях края провели 7 млн 533 тыс. 670 исследований, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 27 ноября выявили 46 новых случаев COVID-19.

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