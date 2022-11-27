В Краснодарском крае 27 ноября выявили 46 новых случаев COVID-19
Заразились коронавирусом 27 женщин и 19 мужчин, среди них один ребенок. Возраст пациентов – от 11 месяцев до 85 лет.
Больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 18 человек. В Каневском районе – 4, в Сочи и Ейском районе – по 3. В остальных муниципалитетах менее 2 пациентов.
С начала пандемии на Кубани подтвердили 341 тыс. 994 случая COVID-19. Выздоровели 330 тыс. 283 человека. За последние сутки – 41. Не удалось спасти 11 тыс. 114 пациентов.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять челок. Продолжают стационарное лечение 119 человек, из них 110 с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 829 человек, в том числе 487 пациентов с COVID-19 – на дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: в Роспотребнадзоре опровергли фейк о возвращении «пограничного ковид-контроля».
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
- СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
- В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
- Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории