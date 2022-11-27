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В Краснодарском крае 27 ноября выявили 46 новых случаев COVID-19

Общество
27.11.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-27-noyabrya-vyyavili-46-novyh-sluchaev-covid-19
В Краснодарском крае 27 ноября выявили 46 новых случаев COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заразились коронавирусом 27 женщин и 19 мужчин, среди них один ребенок. Возраст пациентов – от 11 месяцев до 85 лет.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 18 человек. В Каневском районе – 4, в Сочи и Ейском районе – по 3. В остальных муниципалитетах менее 2 пациентов.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 341 тыс. 994 случая COVID-19. Выздоровели 330 тыс. 283 человека. За последние сутки – 41. Не удалось спасти 11 тыс. 114 пациентов.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять челок. Продолжают стационарное лечение 119 человек, из них 110 с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 829 человек, в том числе 487 пациентов с COVID-19 – на дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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