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В Краснодарском крае 26 октября ожидаются туман и ветер до 14 м/с

Общество
25.10.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-26-oktyabrya-ozhidayutsya-tuman-i-veter-do-14-m-s
В Краснодарском крае 26 октября ожидаются туман и ветер до 14 м/с
Фото «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, днем 26 октября воздух прогреется до +17…+19 °С, ночью — до +8…+10 °С. Местами ожидается южный ветер 4-9 м/с порывами 9-14 м/с.

«Переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

На Азовском побережье температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, местами в юго-восточных предгорных районах +3…+8° С, днем +15…+20 °С.

В горах ночью ожидается +2…7 °С, днем +11…16 °С. Температура воздуха на Черноморском побережье ночью +6…11 °С, на участке Анапа —Геленджик +9…14 °С, днем +17…22 °С.

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