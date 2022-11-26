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В Краснодарском крае 26 ноября подтвердили 99 случаев коронавируса

Общество
26.11.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-26-noyabrya-podtverdili-99-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 26 ноября подтвердили 99 случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки выявили 6 тыс. 88 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1 тыс. 321 человек, выписали — 5 тыс. 88 пациентов. Скончались 53 человека.

В Краснодарском крае выявили 99 случаев, 86 человек выписали, госпитализировали 31. За прошедшие сутки на Кубани от коронавируса скончался один человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас четыре инфицированных пациента.

Среди заболевших на Кубани 60 женщин и 39 мужчин в возрасте до 92 лет. В Краснодаре — 28 случаев, в Крымском районе — 8, в Динском – 5, в Анапе, Ейском, Каневском и Славянском районах — по 4. В остальных муниципалитетах три или менее выявленных заболевших.

Показатель заболеваемости в Краснодарском крае на 100 тыс. населения сейчас равен 6016, сообщает оперативный штаб региона.

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