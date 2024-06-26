В Краснодарском крае 26 июня действует штормовое предупреждение

На всей территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение. В МЧС сообщили, что ожидаются обильные осадки.

«В течение суток, с 25 по 26 июня, местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с. Рекомендуем жителям и гостям Кубани проявлять бдительность, следить за прогнозом погоды, соблюдать меры безопасности. Во время сильного ветра необходимо исключить нахождение вблизи легких конструкций, линий электропередач, деревьев», — напомнил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Максим Чернышев.

Также специалисты МЧС рекомендуют не выходить в непогоду из дома без особой необходимости и внимательно следить за детьми.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи утром и днем 26 июня возможно усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с.