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Штормовой ветер с порывами до 17 м/с ожидается 26 июня в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoj-veter-s-poryvami-do-17-m-s-ozhidaetsya-26-iyunya-v-sochi
Штормовой ветер с порывами до 17 м/с ожидается 26 июня в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Согласно данным метеорологов, утром и днем в городе-курорте возможно усиление северо-западного ветра.

Прогнозируется, что порывы могут достигать 15-17 м/с. В связи с этим все городские службы перевели в усиленный режим работы.

Жителям и гостям города-курорта, в том числе автомобилистам, рекомендовали предпринять меры предосторожности. При такой погоде не стоит оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В случае ЧС нужно звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются 25–26 июня в Краснодарском крае.

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