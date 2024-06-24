Ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются 25–26 июня в Краснодарском крае

Местами на Кубани в ближайшие два дня ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с.

Во вторник в регионе прогнозируется кратковременный дождь с грозой, затем местами может пройти сильный ливень.

По данным Краснодарский ЦГМС, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, с порывами до 9-14 м/с. При грозе порывы достигнут 15-20 м/с.

Так, 25 июня температура воздуха ночью — +18…23 °С, днем — +26…31 °С. На следующий день ночью похолодает до +14…19 °С, днем столбики термометров покажут +23…28 °С.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по Единому номеру вызова экстренных служб — «112», либо по телефону 214-33-36, сообщает ЕДДС Краснодара.

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