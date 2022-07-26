В Краснодарском крае 26 июля зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае коронавирусную инфекцию выявили у 18 женщин и 15 мужчин. Среди заболевших — двое детей. Самому младшему пациенту 6 лет, самому старшему — 85 лет. Умерших от COVID-19 за последние сутки не зафиксировано.

В Краснодаре 26 июля COVID-19 подтвердился у 20 жителей. Пять человек получили положительные тесты в Анапе, три — в Сочи. По одному новому пациенту прибавилось в Красноармейском, Крымском, Кущевском, Новокубанском и Туапсинском районах.

В больницы Кубани с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 965 тыс. 667 жителей. Среди них 38 тыс. 844 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4 тыс. 658.

По данным министерства здравоохранения края, за весь период выздоровели 252 тыс. 836 человек. В том числе за последние сутки выписали четырех пациентов. Не удалось спасти 10 тыс. 977 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — один пациент.

Всего за все время пандемии на Кубани выявили 264 тыс. 773 случая коронавируса. В стационарах края продолжают лечение с подозрением на COVID-19 133 человека. У 132 из них диагноз лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении остаются 1 тыс. 295 человек. Среди них 828 пациентов с COVID-19 лечатся на дому. В лабораториях края провели 7 млн 145 тыс. 231 исследование, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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