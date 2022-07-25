В Краснодарском крае 25 июля выявили 65 новых случаев коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 подтвердился у 38 женщин и 27 мужчин в возрасте до 91 года. Среди инфицированных семь детей, самому младшему — один год. Умерших от коронавируса за последние сутки не зафиксировано.

Положительные тесты в Краснодаре получили 19 жителей. В Сочи COVID-19 выявили у 12 человек, в Анапе — у 10. Восемь новых пациентов прибавилось в Новороссийске, в Горячем Ключе заболели три человека. По два случая зафиксировали в Геленджике, Северском, Темрюкском районах. В Армавире, Кавказском, Крымском, Павловском, Тихорецком, Туапсинском, Щербиновском районах — по одному положительному тесту.

В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратился 965 тыс. 291 житель. Из них 38 тыс. 815 — дети. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 4 тыс. 658.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 252 тыс. 832 человека. В том числе за последние сутки — 73. Летальных исходов — 10 тыс. 977. В тяжелом состоянии на ИВЛ — один пациент. Всего за все время пандемии на Кубани подтвердили 264 тыс. 740 случаев коронавируса. В стационарах региона с подозрением на COVID-19 находятся 140 жителей. У 139 из них диагноз лабораторно подтвержден.

На амбулаторном лечении с подозрением COVID-19 остаются 1 тыс. 245 человек. В том числе 792 пациента с коронавирусом лечатся на дому. В лабораториях края провели 7 млн 143 тыс. 490 исследований, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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