Главврач СКИБ Краснодара призвал жителей Кубани делать прививки от COVID-19
Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов рассказал о необходимости вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции.
«По данным ВОЗ, за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на треть. Краснодарский край не стал исключением, уровень заболеваемости за последние дни вырос. Если в конце июня показатели держались на уровне 20-30 выявленных случаев заражения в сутки, то, например, 21 июля их уже было 120», — отметил врач.
Он добавил, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Ученые предупреждают о появлении новых вариантов вируса. А из-за туристического сезона и снятия всех ограничений COVID-19 в стране будет активно распространяться.
«Единственный способ защититься от новой коронавирусной инфекции — вакцинация и ревакцинация. Если мы не будем прививаться от COVID-19, то рискуем снова получить колоссальную вспышку заболеваемости», — заявил Зотов.
Он призвал всех идти на вакцинацию. Вакцинироваться от COVID-19 можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае 24 июля зафиксировали 179 новых случаев заражения COVID-19.
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
- Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи