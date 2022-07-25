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Главврач СКИБ Краснодара призвал жителей Кубани делать прививки от COVID-19

Общество
25.07.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavvrach-skib-krasnodara-prizval-zhitelej-kubani-delat-privivki-ot-covid-19
Главврач СКИБ Краснодара призвал жителей Кубани делать прививки от COVID-19
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов рассказал о необходимости вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«По данным ВОЗ, за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на треть. Краснодарский край не стал исключением, уровень заболеваемости за последние дни вырос. Если в конце июня показатели держались на уровне 20-30 выявленных случаев заражения в сутки, то, например, 21 июля их уже было 120», — отметил врач.

Он добавил, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Ученые предупреждают о появлении новых вариантов вируса. А из-за туристического сезона и снятия всех ограничений COVID-19 в стране будет активно распространяться.

«Единственный способ защититься от новой коронавирусной инфекции — вакцинация и ревакцинация. Если мы не будем прививаться от COVID-19, то рискуем снова получить колоссальную вспышку заболеваемости», — заявил Зотов.

Он призвал всех идти на вакцинацию. Вакцинироваться от COVID-19 можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 24 июля зафиксировали 179 новых случаев заражения COVID-19.

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