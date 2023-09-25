В Краснодарском крае 25 сентября ожидается усиление ветра до 20 м/с

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября на погоду в регионе будет продолжать влиять антициклон.

В крае сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Однако усилится ветер. На Черноморском побережье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

По данным многолетних наблюдений в Краснодаре, максимальная температура воздуха в этот день зафиксирована в 2018 году и составила +32,9°С. Минимальная температура наблюдалась в 1956 году и составила -1,6°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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