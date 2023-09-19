Бархатный сезон на Юге России продлится до конца сентября

По данным синоптиков, в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Крыму и на Северном Кавказе установилась солнечная и сухая погода.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, антициклон в первой половине недели усилит свое влияние, поэтому днем будет тепло и солнечно.

«Если в начале недели температура будет около климатической нормы, то к выходным она на 4-5 градусов ее превысит. Дискомфорт в отдельных регионах создаст только восточный и юго-восточный ветер, который усилится со среды», — сказала Котилевкая.

В Краснодарском крае и в Крыму воздух прогреется до +27…+32 градусов. В Новороссийске воздух прогреется до +25…+27 градусов, однако порывы ветра будут достигать 10-12 м/ с.

По словам синоптиков, северо-восточный ветер сгонит верхний теплый слой воды в Азовском море. Температура морской воды в Ейске опустится до +16 градусов. В Анапе воде в море будет теплее +24 градуса, в Геленджике и Туапсе +25 градусов, в Сочи +26 градусов.

По прогнозам синоптиков, бархатный сезон продержится на юге России до конца сентября, сообщает ТАСС.

Читайте также: ветрено, сухо и тепло будет в Краснодарском крае в ближайшие дни.