В Краснодарском крае 24 учреждения культуры получили господдержку по нацпроекту
По итогам конкурсного отбора господдержку в рамках нацпроекта «Культура» получили 24 сельские учреждения культуры и 61 специалист.
Организации получили по 145 тыс. рублей, каждый работник — по 73 тыс. рублей. Всего на поощрение по нацпроекту выделили 8 млн рублей.
В конкурсе приняли участие 70 культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев и 148 сотрудников. Приоритет в отборе отдавался учреждениям с творческими проектами, направленными на сохранение народных традиций Кубани, а также на приобщение жителей к достижениям культуры. Среди специалистов выбирали профессионалов, внедряющих новые формы работы с населением.
По данным краевого министерства культуры, сельский центр культуры в станице Крыловской Ленинградского района, направит выплату на укрепление материально-технической базы и поощрение лучших сотрудников.
С полным списком учреждений, получивших господдержку, можно ознакомиться на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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