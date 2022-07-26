В Краснодарском крае 24 учреждения культуры получили господдержку по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По итогам конкурсного отбора господдержку в рамках нацпроекта «Культура» получили 24 сельские учреждения культуры и 61 специалист.

Организации получили по 145 тыс. рублей, каждый работник — по 73 тыс. рублей. Всего на поощрение по нацпроекту выделили 8 млн рублей.

В конкурсе приняли участие 70 культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев и 148 сотрудников. Приоритет в отборе отдавался учреждениям с творческими проектами, направленными на сохранение народных традиций Кубани, а также на приобщение жителей к достижениям культуры. Среди специалистов выбирали профессионалов, внедряющих новые формы работы с населением.

По данным краевого министерства культуры, сельский центр культуры в станице Крыловской Ленинградского района, направит выплату на укрепление материально-технической базы и поощрение лучших сотрудников.

С полным списком учреждений, получивших господдержку, можно ознакомиться на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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