В Ейске детская библиотека получила новые книги, мебель и оборудование по нацпроекту «Культура»

Видео канала «Кубань 24»

Сделать мультфильм, построить песчаный замок или собрать магнитный конструктор — возможности детской библиотеки в Ейске расширились. Учреждение готовится к обновлению благодаря национальному проекту «Культура».

Не только мультипликационная студия, но еще и множество обучающих программ для детей до 14 лет. Уже ясно, что этот технологичный рывок точно привлечет в библиотеку новых читателей. Кстати, встречать их здесь теперь будет робот Борис. С 30 сентября он начнет проводить экскурсии и читать лекции. Новую мебель, оборудование и около 1,5 тыс. книг детская библиотека получила по профильному нацпроекту.

Ейский район активно привлекает финансирование и в сфере здравоохранения. Так, современный ФАП строится в поселке Яснопольском, А, к примеру, жители Моревки уже получают врачебную помощь на месте и любуются обновленным парком.

«Я живу там, напрямую сюда в магазины ходить приятно. Чистенько все, аккуратно», — рассказывает житель села Кухаривка Георгий Чащин.

В селе Кухаривка появились ровные аллеи, освещение и скамейки. Место для развлечения и развития детей не пустует во время каникул. Прямо сейчас в самом Ейске строят новые площадки. По нацпроекту «Жилье и городская среда» реконструируют Молодежную площадь.

«Здесь очень много детей, очень много жителей сюда приходят погулять. Поэтому работы по благоустройству детской и спортивной площадки — это то, чего здесь не хватает», — говорит и. о. начальника управления ЖКХ администрации Ейска Владимир Першин.

До 30 октября все уже будет готово. Здесь установят скамейки, урны, в проекте также высадка 80 деревьев.

Кроме того, юных ученых обучают преподаватели «Кванториума». Технопарк открыли на базе местной школы. Теперь и простые уроки, и дополнительные, и ознакомительные эти ученики проводят в окружении датчиков и роботов.

«Здесь очень много материала по кардиологии и по изучению нейронных связей мозга. Эти знания можно применять на практике», — сообщает учитель биологии средней школы № 7 Ейска Карине Мирзоян.

Все это оборудование будет работать на успех детей. Девятиклассница София Азовская уже понимает, что учить теорию по книжкам — одно, а проводить опыты — совершенно другое.

«Недавно я узнала, что есть военные медики, и мне эта тема очень сильно понравилась. Я ее рассматриваю», — делится ученица средней школы № 7 Ейска София Азовская.

За последние два года Ейский район привлек более 140 млн рублей на реализацию национальных проектов.