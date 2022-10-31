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В Краснодарском крае 24 школьника стали победителями конкурса «Большая перемена»

Общество
31.10.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-24-shkolnika-stali-pobeditelyami-konkursa-bolshaya-peremena
В Краснодарском крае 24 школьника стали победителями конкурса «Большая перемена»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В финале Всероссийского конкурса в Артеке приняли участие 1,5 тыс. школьников.

Победители получат гранты — 10 учащихся 9-10 классов по 200 тыс. рублей и 14 11-классников — по 1 млн рублей.

«В число 600 победителей вошли 24 школьника из 9 муниципалитетов Краснодарского края. Восемь ребят представляют Краснодар, шесть — Новороссийск, по двое учащихся из Сочи и Кавказского района. По одному победителю из Анапы, Сириуса, Динского, Каневского, Лабинского и Славянского районов», — рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В список 30 лучших школ по версии «Большой перемены» вошли гимназии №18 Краснодара и №1 Новороссийска. Учреждения получат гранты по 2 млн рублей на развитие образовательной среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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