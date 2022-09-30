В Краснодаре участники «Юфорума» представили 93 социальных проекта
Общество
30.09.2022 08:18
Мероприятие проходило в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. В течение четырех дней для молодых активистов проводили мастер-классы по трем направлениям — «Медиа», «Социальное проектирование» и «Социальное предпринимательство».
На форуме школьникам и студентам рассказали, как организовать мероприятие в онлайн-пространстве, составить заявку на грант и защитить проект. Впервые участники перешли от теории к практике и боролись за денежный приз на реализацию своих идей.
«Участники «Юфорума» представили 93 проекта. Сегодня 12 участников получили средства на реализацию своих социальных проектов в муниципальных образованиях. Порядка 4 млн рублей выиграли ребята», — рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин.
Также для молодежи образовательные сессии провели федеральные эксперты.
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