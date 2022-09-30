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В Краснодаре участники «Юфорума» представили 93 социальных проекта

Общество
30.09.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-uchastniki-yuforuma-predstavili-93-sotsialnyh-proekta
Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие проходило в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. В течение четырех дней для молодых активистов проводили мастер-классы по трем направлениям — «Медиа», «Социальное проектирование» и «Социальное предпринимательство».

На форуме школьникам и студентам рассказали, как организовать мероприятие в онлайн-пространстве, составить заявку на грант и защитить проект. Впервые участники перешли от теории к практике и боролись за денежный приз на реализацию своих идей.

«Участники «Юфорума» представили 93 проекта. Сегодня 12 участников получили средства на реализацию своих социальных проектов в муниципальных образованиях. Порядка 4 млн рублей выиграли ребята», — рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин.

Также для молодежи образовательные сессии провели федеральные эксперты.

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