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В Краснодарском крае 24 сентября выявили 1104 случая заболевания коронавирусом

Общество
24.09.2022 11:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-24-sentyabrya-vyyavili-1104-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 24 сентября выявили 1104 случая заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 51 тыс. 269 новых случаев COVID-19. Выздоровели 58 тыс. 412 пациентов. Скончались 111 человек. Госпитализировали 3 тыс. 528 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 104 человек. Среди заболевших 673 женщины и 431 мужчина в возрасте от 17 дней до 93 лет. Выздоровели 2 тыс. 10 пациентов. Скончались 2 человека. Госпитализировали 90 пациентов.

Больше всего положительных тестов сдали в медучреждениях Краснодара — 378, Сочи — 60 и Тимашевского района — 45. В Армавире 41 заболевший, в Новороссийске — 40, в Калининском районе — 34. В Динском районе COVID-19 заболели 32 человек. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки менее 30 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях края находятся 734 пациента. Из них 13 в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 8 тыс. 809 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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