В Краснодарском крае 23 сентября выявили 1350 новых случаев коронавируса

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

За последние сутки COVID-19 выявили у 836 женщин и 514 мужчин, в том числе 127 детей.

Самому младшему пациенту два месяца, старшему — 94 года. Больше всего зараженных в Краснодаре — 639 человек. В Новороссийске 101 заболевший, в Тимашевском районе — 76, в Сочи — 60, в Кавказском районе — 40.

В остальных муниципалитетах выявили менее 35 новых пациентов.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 326 тыс. 721 случай COVID-19. Выписали 306 тыс. 555 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 32 пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 9 тыс. 695 человек, из них с подтвержденным диагнозом 8 тыс. 416 жителей. В стационарах лечатся 771 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 17 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 22 сентября выявили 1 тыс. 335 случаев заболевания коронавирусом.