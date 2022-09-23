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В Краснодарском крае 23 сентября выявили 1350 новых случаев коронавируса

Общество
23.09.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-23-sentyabrya-vyyavili-1350-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 23 сентября выявили 1350 новых случаев коронавируса
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

За последние сутки COVID-19 выявили у 836 женщин и 514 мужчин, в том числе 127 детей.

Самому младшему пациенту два месяца, старшему — 94 года. Больше всего зараженных в Краснодаре — 639 человек. В Новороссийске 101 заболевший, в Тимашевском районе — 76, в Сочи — 60, в Кавказском районе — 40.

В остальных муниципалитетах выявили менее 35 новых пациентов.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 326 тыс. 721 случай COVID-19. Выписали 306 тыс. 555 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 32 пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 9 тыс. 695 человек, из них с подтвержденным диагнозом 8 тыс. 416 жителей. В стационарах лечатся 771 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 17 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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