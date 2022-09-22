Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 22 сентября выявили 1335 случаев заболевания коронавирусом

Общество
22.09.2022 11:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-22-sentyabrya-vyyavili-1335-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 22 сентября выявили 1335 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 53 тыс. 457 новых случаев COVID-19. Выздоровели 57 тыс. 19 пациентов. Умерли 106 человек. Госпитализировали 3 тыс. 719 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 335 человек. Среди заболевших 815 женщин и 520 мужчин в возрасте от 18 дней до 88 лет. Выздоровели 1 тыс. 787 пациентов. Скончались два человека. Госпитализировали 97 пациентов.

Больше всего положительных тестов сдали в медучреждениях Краснодара — 482 и Сочи — 87. В Динском районе 70 заболевших, в Анапе — 67, в Новороссийске — 54. В Белореченском районе COVID-19 подтвердился у 53 человек, в Староминском — у 49, в Армавире — у 42, в Ейском — у 41. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 40 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 782 пациента. Из них 17 человек в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 10 тыс. 115 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
  3. Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
  4. В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
  5. В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях