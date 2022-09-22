В Краснодарском крае 22 сентября выявили 1335 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 53 тыс. 457 новых случаев COVID-19. Выздоровели 57 тыс. 19 пациентов. Умерли 106 человек. Госпитализировали 3 тыс. 719 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 335 человек. Среди заболевших 815 женщин и 520 мужчин в возрасте от 18 дней до 88 лет. Выздоровели 1 тыс. 787 пациентов. Скончались два человека. Госпитализировали 97 пациентов.

Больше всего положительных тестов сдали в медучреждениях Краснодара — 482 и Сочи — 87. В Динском районе 70 заболевших, в Анапе — 67, в Новороссийске — 54. В Белореченском районе COVID-19 подтвердился у 53 человек, в Староминском — у 49, в Армавире — у 42, в Ейском — у 41. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 40 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 782 пациента. Из них 17 человек в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 10 тыс. 115 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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