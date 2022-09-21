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В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19

Общество
21.09.2022 13:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-21-sentyabrya-vyyavili-1-tys-705-sluchaev-infitsirovaniya-virusom-covid-19
В Краснодарском крае 21 сентября выявили 1 тыс. 705 случаев инфицирования COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки в России ковидом заразились 53 тыс. 45 человек. Скончались 107, выздоровели 59 тыс. 718.

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 1 тыс. 705 граждан. Самому младшему около месяца, а старшему — 87 лет.

В Краснодаре выявили 600 случаев, в Сочи — 123, в Новороссийске — 96. В Каневском районе 78 заболевших, в Крымском — 68, в Абинском — 66, в Кавказском — 63, в Северском — 55, в Горячем Ключе — 51. В Красноармейском районе подтвердили 46 положительных результатов, в Тимашевском — 44, в Апшеронском — 39, в Павловском — 37,в Белореченском — 34, в Выселковском — 32, в Армавире — 31. В Курганинском районе 25 случаев COVID-19, в Туапсинском — 17, в Приморско-Ахтарском — 16, в Гулькевичском — 15, в Геленджике и Белоглинском районе — 14, в Успенском — 13.

По 12 новых пациентов в Анапе, Мостовском и Новопокровском районах, 11 — в Ленинградском, по 10 — в Тбилисском, Ейском и Темрюкском. В Тихорецком районе девять заболевших, в Лабинском — семь, в Брюховецком — шесть. По четыре человека заболели в Калининском, Кореновском, Славянском, Кущевском и Усть-Лабинском районах, в Щербиновском — три, в Динском и Отрадненском — по два, в Староминском и Крыловском — по одному.

С начала пандемии подтвердили 324 тыс. 36 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 5 тыс. 701. Выздоровели 303 тыс. 66 человек. Умерли 11 тыс. 29 пациентов.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 15 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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