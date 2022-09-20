В Краснодарском крае 20 сентября выявили 701 случай заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 46 тыс. 474 новых случая COVID-19. Выздоровели 52 тыс. 194 пациента. Скончались 98 человек. Госпитализировали 4 тыс. 651 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 701 человека. Среди заболевших 444 женщины и 257 мужчин в возрасте от 7 дней до 92 лет. Выздоровели 1 тыс. 32 пациента. Госпитализировали 156 человек. За прошедшие сутки в регионе никто не умер от коронавируса.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 414 и Тимашевского района — 47. В Тбилисском районе 33 заболевших, в Сочи — 32, в Приморско-Ахтарском районе — 20. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки менее 20 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 838 пациентов. Из них 16 человек в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Еще 11 тыс. 520 жителей региона находятся на амбулаторном лечении, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 19 сентября 728 человек заболели коронавирусом.