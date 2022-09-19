В Краснодарском крае 19 сентября 728 человек заболели коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За стуки в России выявлено 49 тыс. 488 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 2 тыс. 54 человека. Умер 91 пациент.

По данным на 19 сентября, в Краснодарском крае за стуки коронавирусом заболели 728 человек. Среди них 443 женщины и 285 мужчин. В том числе 79 детей. Самому младшему пациенту 2 месяца, а старшему — 99 лет.

В Краснодаре заболели 363 человека, в Тимашевском районе — 44, в Новороссийске — 41, в Сочи — 36. В Калининском и Красноармейском районах подтвердили по 23 случая, в Анапе — 22, в Армавире — 21, в Тихорецком районе — 20. В Ейском районе заразились 17 жителей, в Брюховецком — 16, в Курганинском и Славянском — по 13, в Гулькевичском — 11. В Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах по восемь новых пациентов, в Ленинградском, Темрюкском и Мостовском — по семь, в Крымском — шесть, в Лабинском — пять. В Геленджике заболели четыре человека, в Кавказском районе — три, в Туапсинском — два, в Горячем Ключе, Белореченском, Динском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах — по одному.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 659. За весь период пандемии COVID-19 заразились 321 тыс. 630 пациентов, выздоровели 299 тыс. 798 человек. Умерли 11 тыс. 28. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 10 жителей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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