В Краснодарском крае 18 сентября выявили 1 тыс. 403 новых случаев заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки выявили 56 тыс. 751 новый случай коронавируса. Выздоровели 42 тыс. 198 человек, скончались 101 человек.

В Краснодарском крае заболели 1 тыс. 403 человека, в том числе 130 детей. За сутки выздоровели 1 тыс. 73 человека, госпитализировали 69 пациентов. Скончался один пациент.

В Краснодаре выявили 526 случаев, в Новороссийске — 87, Тихорецком районе — 64, в Сочи — 60, в Белореченском районе — 49, в Армавире — 44, в Тимашевском районе — 40, в Горячем Ключе, Ейском и Кавказском районах — по 37, в Староминском — 31, в Павловском — 29, в Динском — 25, в Тбилисском — 24, в Брюховецком — 22, в Выселковском — 21, в Красноармейском — 20, в Мостовском — 19, в Крымском и Северском районах — по 18, в Калининском и Новокубанском — по 15, в Кореновском и Туапсинском, а также Геленджике — по 14, в Лабинском районе — 12, в Славянском и Щербиновском — по 11, в Апшеронском, Белоглинском и Гулькевичском районах — по 10. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев заболевания.

За все время на Кубани подтвердили 320 тыс. 902 случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5646. Выздоровели 299 тыс. 335 человек. Скончались 11 тыс. 27 человека.

В стационарах лечатся 758 заболевших, на дому — 9 тыс. 782 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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