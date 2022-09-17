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В Краснодарском крае 17 сентября подтвердили 1 тыс. 581 случай коронавируса

Общество
17.09.2022 11:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-17-sentyabrya-podtverdili-1-tys-581-sluchaj-koronavirusa
В Краснодарском крае 17 сентября подтвердили 1 тыс. 581 случай коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди заболевших за последние сутки 998 женщин и 583 мужчины. Возраст пациентов — от 2 месяцев до 92 лет.

Больше всего случаев за сутки выявили в Краснодаре — 609. За день в Сочи зафиксировали 89 заболевших, в Новороссийске — 84, в Армавире и Павловском районе — по 49. В Тимашевском районе — 48, в Горячем Ключе — 46, в Абинском районе — 44, в Тбилисском — 43, в Динском — 41. Положительный тест в Анапе получили 33 человек, в Тихорецком районе — 32, по 30 — в Кавказском и Славянском районах. В других муниципалитетах выявили менее 30 случаев COVID-19 за сутки.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 5621, сообщает краевой оперативный штаб.

За все время пандемии коронавируса на Кубани подтвердили 319 тыс. 499 случаев COVID-19. Выписали 298 тыс. 262, умерли — 11 тыс. 26 пациентов. Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ 14 человек, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Читайте также: более половины жителей Краснодара против ужесточения антиковидных мер.

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