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В Краснодарском крае 24 ноября выявили 84 случая заболевания коронавирусом

Общество
24.11.2022 11:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-24-noyabrya-vyyavili-84-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 24 ноября выявили 84 случая заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5 тыс. 784 случая коронавируса. Выздоровели 6 тыс. 112 человек, скончались 58 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки выявили 84 случая коронавируса. Госпитализировали 23 заболевших, 1 человек умер. Выздоровели 83 пациента. В Краснодаре выявили 32 случая, в Сочи и Геленджике — по 6, в Белореченском и Приморско-Ахтарском районах — по 4, в Крымском, Северском и Усть-Лабинском районах — по 2. В остальных районах выявили по 1 случаю или не выявили совсем.

На Кубани за все время пандемии выявили 341 тыс. 751 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 6013. За все время выздоровели 330 тыс. 102 человека. Скончались за все время 11 тыс. 112 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 5 человек. В стационарах лечатся 100 пациентов, на дому — 437 заболевших, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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