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В Краснодарском крае 24 марта будет солнечно, воздух нагреется до +14°С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-24-marta-budet-solnechno-vozduh-nagreetsya-do-14-s
В Краснодарском крае 24 марта будет солнечно, воздух нагреется до +14°С
Фото jplenio, pixabay.com

По данным погодного центра «Фобос», 24 марта на погоду в Краснодарском крае будет активно влиять антициклон.

По данным синоптиков, в крае ожидается переменная облачность, вероятность дождей крайне низкая. Днем температура воздуха прогреется до +12…+14°С.

Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется около нормы, сообщает портал meteovesti.ru

Читайте также: дожди и до +15°С ожидаются на выходных в Краснодарском крае.

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