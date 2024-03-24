В Краснодарском крае 24 марта будет солнечно, воздух нагреется до +14°С
Общество
24.03.2024 09:22
По данным погодного центра «Фобос», 24 марта на погоду в Краснодарском крае будет активно влиять антициклон.
По данным синоптиков, в крае ожидается переменная облачность, вероятность дождей крайне низкая. Днем температура воздуха прогреется до +12…+14°С.
Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется около нормы, сообщает портал meteovesti.ru
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