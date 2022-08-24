В Краснодарском крае 24 августа впервые с начала марта выявили более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки выявили 40 тыс. 231 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 32 тыс. 876 пациентов. Умерли 72 человека. Госпитализировали 3 тыс. 872 пациента.

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 1 тыс. 625 человек. Среди заболевших 1 тыс. 13 женщин и 612 мужчин в возрасте от 6 месяцев до 92 лет. В последний раз в регионе более 1,6 тыс. заболевших за сутки было 2 марта 2022 года.

За сутки в регионе выздоровели 1 тыс. 982 пациента. Скончались 2 человека. Госпитализировали 94 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 589, Сочи — 211 и Новороссийска — 110. В Павловском районе 62 заболевших, в Анапе — 55, в Геленджике — 50.

В Горячем Ключе коронавирус подтвердился у 46 человек, в Приморско-Ахтарском районе у 40, в Ейском районе у 35. В остальных муниципалитетах Краснодарского края за сутки менее 30 заболевших COVID-19.

В ковидных госпиталях Кубани сейчас лечатся 574 пациента. Из них шесть находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Еще 9 тыс.151 человек лечатся от коронавируса дома, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 23 августа подтвердили 469 случаев заболевания коронавирусом.